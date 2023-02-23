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Стала известна причина воздушной тревоги в Киеве 23 февраля

Стала известна причина воздушной тревоги в Киеве 23 февраля

23 фев 2023, 13:17
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Стала відома причина повітряної тривоги у Києві 23 лютого.





Річ у тому, що на Київщині сили ППО збили розвідувальний дрон ворога. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Робота протиповітряної оборони. Звичний день у країні, що воює - розвідувальний безпілотник навідався на Київщину. Відпрацювали успішно — приземлили його. Будуть потім дивитись, що це за БПЛА, — повідомив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що українські посадовці та іноземні ЗМІ повідомляли про ймовірні ракетні удари чи масовані атаки літаками території України 23−24 лютого. Це дні так званого московитського «дня защітніка отєчєства» та річниця від дня широкомасштабного нападу рф на Україну.

Источник: Ракурс


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