Гуменюк о взрывах в Мариуполе - Направление стало для нас достижимым

https://racurs.ua/n180255-gumenuk-o-vzryvah-v-mariupole-napravlenie-stalo-dlya-nas-dostijimym.html

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Вибухи в тимчасово окупованому армією воєнних злочинців росії Маріуполі пролунали впродовж останньої доби. Таким чином Збройних силах України підтвердили, що маріупольський напрямок вже не є абсолютно недосяжним для наших захисників.

На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним, — заявила спікер прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, минулої ночі у Кальміуському районі Маріуполя лунали вибухи, внаслідок чого виникла пожежа на території ММК ім. Ілліча. Пізніше повторні удари знову були здійснені по території комбінату.

Також вибух нещодавно пролунав в центрі міста, внаслідок чого в Маріуполі фіксується погіршення зв’язку й інтернету.