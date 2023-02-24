Киев обороняли 12 советских «Пионов» и батарея Д30— 43 артбригада обнародовала архивное видео февраля 2022 года

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Київ у лютому-березні 2022 року обороняли 12 радянських «Піонів» та батарея гармат Д30. У річницю вторгнення московитів 43 артилерійська бригада оприлюднила унікальне архівне відео

На відео САУ «Піон» вагою 47 тонн рухаються проспектом Перемоги в Києві рівно рік тому. На той час уся артилерія та ракетні війська були зосереджені на сході, а Київ обороняла зведена артилерія загальної підтримки.

Відео з САУ оприлюднила 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила — єдина бригада в Україні, що на той час працювала з «Піонами».

Зовсім скоро Київ почне чути цілодобові залпи наших гармат, від яких будуть трястись вікна у кожній домівці і через які ворог так і не дістанеться до серця України ні за три дні, ні взагалі ніколи. Слава тим, хто зустрів ворога. Пам‘ять тим, хто боровся за Батьківщину і поліг у бою, — так в артбригаді підписали відео.

2С7 «Піон» — самохідна 203-мм гармата, призначена для знищення окремих особливо важливих об'єктів та руйнування фортифікаційних споруд.

Основним озброєнням є 203-мм гармата 2А44, що має максимальну скорострільність 1,5 постріли за хвилину (на модернізованому варіанті до 2,5 пострілів за хвилину).

Ствол гармати — це з'єднана із казенником вільна труба. У казеннику розташований поршневий затвор. Ствол гармати й противідкатні пристрої знаходяться в люльці хитної частини.