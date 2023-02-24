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В Севастополе и Минске вывесили украинские флаги

В Севастополе и Минске вывесили украинские флаги (ФОТО)

24 фев 2023, 20:03
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В окупованому Севастополі партизани встановили український прапор над Графською пристанню на площі Нахімова.





Український прапор в окупованому місті замайорів у роковини російського вторгнення. Відповідне фото опублікували телеграм-канали.

У Севастополі та Мінську замайорів український прапор

До річниці початку війни й білоруси влаштували акцію на підтримку України та підняли над однією із багатоповерхівок український прапор. У нинішній Білорусі за таку акцію може загрожувати досить довгий термін ув’язнення. Знімки акції з’явилися у білоруських телеграм-каналах.

Фотографії з’явилися у ТГ-каналі motolkohelp.

У Севастополі та Мінську замайорів український прапор

Источник: Ракурс


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