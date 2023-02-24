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В Севастополе и Минске вывесили украинские флаги
В Севастополе и Минске вывесили украинские флаги (ФОТО)https://racurs.ua/n180299-v-sevastopole-i-minske-vyvesili-ukrainskie-flagi-foto.htmlРакурс
В окупованому Севастополі партизани встановили український прапор над Графською пристанню на площі Нахімова.
Український прапор в окупованому місті замайорів у роковини російського вторгнення. Відповідне фото опублікували телеграм-канали.
До річниці початку війни й білоруси влаштували акцію на підтримку України та підняли над однією із багатоповерхівок український прапор. У нинішній Білорусі за таку акцію може загрожувати досить довгий термін ув’язнення. Знімки акції з’явилися у білоруських телеграм-каналах.
Фотографії з’явилися у ТГ-каналі motolkohelp.
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