В Севастополе и Минске вывесили украинские флаги

В окупованому Севастополі партизани встановили український прапор над Графською пристанню на площі Нахімова.

Український прапор в окупованому місті замайорів у роковини російського вторгнення. Відповідне фото опублікували телеграм-канали.

До річниці початку війни й білоруси влаштували акцію на підтримку України та підняли над однією із багатоповерхівок український прапор. У нинішній Білорусі за таку акцію може загрожувати досить довгий термін ув’язнення. Знімки акції з’явилися у білоруських телеграм-каналах.

Фотографії з’явилися у ТГ-каналі motolkohelp.