Как победить россию - чему вооруженным силам НАТО следует поучиться у ВСУ

https://racurs.ua/n180318-kak-pobedit-rossiu-chemu-voorujennym-silam-nato-sleduet-pouchitsya-u-vsu.html

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Аналітики з Німеччини та Словаччини вивчили динаміку військових дій в Україні з початку російського вторгнення та оприлюднили 40-сторінковий звіт під назвою «Як перемогти росію — чому збройним силам НАТО слід повчитися у ЗСУ».

Роботу було написано під керівництвом німецького військового експерта Ніко Ланге, який з 2019 по 2022 роки був начальником штабу Міноборони ФРН. Двома іншими авторами звіту, зробленого на замовлення європейського аналітичного центру GLOBSEC, стали професор університету бундесверу в Мюнхені Карло Масала та словацький генерал НАТО у відставці Павло Мацко.

Наводимо основні тези звіту.

Артилерія. Аналітики дійшли висновку, що одним із головних ключів до успіхів ЗСУ на полі бою стала «сучасна, розумна артилерія». У зв’язку з цим силам НАТО, на їхню думку, слід було б також спрямувати на східний фланг «значно потужніші артилерійські сили — колісні та гусеничні, буксировані та самохідні». Також експерти звертають увагу на успішне використання українською армією безпілотників «для виявлення цілей та управління вогнем».

Інформаційна кампанія. Щоб протистояти російській пропагандистській боротьбі, аналітики рекомендують на основі українського досвіду «радикально перетворити структуру та виробництво контенту стратегічних комунікацій збройних сил у країнах НАТО». Це потрібно зробити для того, щоб інформаційна політика та технології змогли стати такими ж «успішними, як в Україні».

Людський фактор. Найважливіший урок, який можна було винести за рік війни в Україні, полягає в тому, що битви виграють люди, а не лише зброя, каже колишній генерал НАТО у відставці Павло Мацко:

Якість перевищує кількість. Звичайно, нам потрібна високоякісна зброя. Але найголовніше, щоб у нас були висококваліфіковані люди та життєстійке суспільство.

Сучасна зброя. Наголошуючи на важливості людського чинника, експерти, проте, підкреслюють, що значну роль в успіху української армії відіграла західна зброя. Воно забезпечило ЗСУ перевагу в повітрі, а також допомогло здійснити успішний контрнаступ наприкінці серпня, каже німецький військовий експерт Ніко Ланге. За його словами, постачання бойових машин піхоти та танків дозволить Україні відвоювати ще більше своїх територій.