Оккупанты сосредоточили наступление на пяти направлениях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n180335-vrag-sosredotochil-nastuplenie-na-pyati-napravleniyah-genshtab.html

Ракурс

Наступ російських військ в Україні зараз зосереджений на п’яти напрямках — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Минулої доби, 25 лютого, українські військові відбили 71 атаку противника на цих напрямках. Повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також військові збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: «Орлан-10», «Supercam S350» та «Ланцет-3». Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 26 лютого.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливих ворожих цілі.

Окупанти постійно ведуть повітряну розвідку для коригування вогню. У суботу рф завдала 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди.

Також у Генштабі наголосили, що зберігається значна загроза завдання подальших ракетних ударів ворогом по всій території України.

Нагадаємо, пропагандисти країни-агресора рф повідомляли, що Збройні сили України нібито підірвали греблю в Бахмуті на Північному ставку, щоб уповільнити рух окупантів з півночі.