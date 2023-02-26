Элитная 155-я бригада морской пехоты рф под Угледаром. Фото: британская разведка

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Морська піхота російської федерації зазнала нищівної поразки під Вугледаром Донецької області.

Супутниковий знімок з Вугледарського напрямку показує знищену російська техніка, яка, ймовірно, входила до складу 155-ї бригади морської піхоти. Цю бригаду в росії вважають елітним військом. Однак в Україні ця бригада не була розгорнута як єдине велике угруповання, як це було зі 155-та бригадою десантників. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 26 лютого.

За інформацією розвідки, російське командування поставило перед морпіхами одне з найскладніших тактичних завдань й підрозділ зазнав величезних втрат. Однак поповнити бригаду москва вирішила недосвідченими мобілізованими.

Цей недолік досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що, своєю чергою, знижує оперативну гнучкість, — йдеться у звіті.

У Лондоні не виключають, що росія знову кине підрозділи 155-ї бригади в нові атаки біля Вугледара.

Нагадаємо, російські окупанти зазнають великих втрат у районі Вугледару Донецької області та дещо збавили темп у своїх діях на цьому напрямку. Інколи ворог кидає на штурми військових, але без броні та техніки. Також загарбники активно обстрілюють населені пункти.