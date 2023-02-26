ВСУ выстрелом из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25

Защитники Украины ликвидировали еще один Су-25 врага, фото: 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко

https://racurs.ua/n180361-vsu-vystrelom-iz-pzrk-sbili-rossiyskiy-shturmovik-su-25.html

Ракурс

Військовослужбовець 110-ї Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка сьогодні, 26 лютого, влучним пострілом із ПЗРК знищив російський штурмовик Су-25.

Подія сталася поблизу Авдіївки. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

Ворог не припиняє наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте не має успіху та зазнає значних втрат в живій силі і техніці, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією білоруської опозиційної ініціативи BYPOL, сьогодні вранці на розташованому неподалік від Мінська військовому аеродромі «Мачулищі» вибухами було пошкоджено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.