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Защитники Украины ликвидировали еще один Су-25 врага, фото: 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко

ВСУ выстрелом из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25

26 фев 2023, 21:55
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Військовослужбовець 110-ї Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка сьогодні, 26 лютого, влучним пострілом із ПЗРК знищив російський штурмовик Су-25.





Подія сталася поблизу Авдіївки. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

Ворог не припиняє наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте не має успіху та зазнає значних втрат в живій силі і техніці, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією білоруської опозиційної ініціативи BYPOL, сьогодні вранці на розташованому неподалік від Мінська військовому аеродромі «Мачулищі» вибухами було пошкоджено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Источник: Ракурс


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