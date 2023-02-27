Следствие установило причастных к убийству агента ГУР Киреева в центре Киева

https://racurs.ua/n180387-sledstvie-ustanovilo-prichastnyh-k-ubiystvu-agenta-gur-kireeva-v-centre-kieva.html

Ракурс

Слідство Держбюро розслідувань (ДБР) у справі вбивства співробітника розвідки Дениса Кірєєва, якого застрелили в центрі Києва в березні 2022 року, встановило «коло осіб причетних до вчинення злочину». Водночас жодної підозри наразі оголошено не було.

Дружина екс-банкіра Кірєєва Ірина у коментарі УП заявила, що вона незадоволена роботою слідства. Вона категорично заперечила звинувачення СБУ щодо нібито роботи її чоловіка на росію, наголосивши на тому, що Кірєєв був дуже патріотичним.

Кірєєв брав участь у російсько-українських переговорах наприкінці лютого і був убитий у Києві на початку березня за нез’ясованих обставин. Згодом очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що Кірєєв — співробітник ГУР, якого працівники СБУ вбили в автівці служби, а тіло викинули на вулицю.

Рік назад в центрі Києва по дорозі на другий раунд переговорів представниками державних органів вбито члена переговорної групи. І я не розумію чому за рік слідство ще не закінчене і непокарані ці злочинці. Я не розумію це не тільки як дружина, а і як громадянка України. У нього була улюблена фраза — «Де народився, там і знадобився». І більш патріотичної людини я в своєму житті не знала. А в результаті — ми маємо те, що маємо. Я не те що не вірю в те, що він працював на Росію, я знаю, що це не так. На 200 відсотків. І я маю логічні пояснення чому вони (представники СБУ — ред.) це говорять. Інакше, як же ж виправдаєш вбивство посеред Києва? — цитує дружину Кірєєва УП.

Коментарі Буданова

22 січня Буданов прокоментував скандальну статтю про вбивство Кірєєва. У розмові з «Радіо Свобода» він заявив, що Кірєєв був штатним співробітником ГУР. Буданов особисто знав Кірєєва з 2009 року і не вірить, що Кірєєв міг працювати на росію.

Буданов доручив Кірєєву увійти в переговорну групу з росією у Мінську, аби затягнути перемовини та виграти час. Кірєєв особисто знав двох членів російської переговорної групи.

У день вбивства Кірєєв з двома охоронцями на запрошення СБУ їхав до їх центрального офісу. Після цього він мав відразу відправитися на переговори з Росією у складі групи. За 200 метрів до СБУ машину Кірєєва зупинили бійці «Альфи» та співробітники Департаменту контррозвідки СБУ — і пересадили у мікроавтобус.

Кірєєв сказав своїм охоронцям: «Це співробітники СБУ, вони хочуть щось у мене запитати. Машина з Кірєєвим не поїхала до СБУ. За кілька кварталів від будівлі його мертве тіло викинули з машини СБУ».

З приводу цього вбивства Буданов мав персональну розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. За словами Буданова, це була їхня остання розмова. Баканов «не зміг нічого пояснити».

Буданов «чудово знає людей, які стратили Кірєєва».

Справа набагато глибша, ніж збій комунікації між силовими органами, — пояснив очільник ГУР.

Буданов вважає, що пізніша заява СБУ, що вони, мовляв, ліквідували російського агента при затриманні — це спроба вбивць захиститися.

«Особиста думка» Буданова про причини вбивства Кірєєва, дослівно:

У того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. Була певна кількість людей, яка не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної.

Убивство Кірєєва розслідує ДБР. Багато з того, що знає, Буданов не може розповісти.