Полет на Ан-225 «Мрия» доступен в Microsoft Flight Simulator

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Ракурс

Microsoft Flight Simulator представив можливість здійснити віртуальний політ на українському транспортному літаку Ан-225 «Мрія», який російські загарбники знищили рік тому.

Кошти від продажу програми підуть на відновлення найбільшого у світі літака.

Про це повідомляє держпідприємство «Антонов» та сайт Microsoft Flight Simulator.

«Мрія» піднімається у небо! Легендарний Ан-225 «Мрія» розправляє крила. Але поки що у всій своїй цифровій величі… Microsoft Flight Simulator офіційно презентував нове DLC для Microsoft Flight Simulator — Ан-225 «Мрія». Спробувати політ на крилах «Мрії» можна просто зараз, — реліз вже доступний для ПК".

Реалізація цього проекту стала можливою завдяки роботі команди Microsoft Flight Simulator спільно з проектною командою ДП «Антонов» за сприяння українських пілотів, інженерів та Міністерства цифрової трансформації України.

Командир екіпажу Ан-225 — шеф-пілот Дмитро Антонов та пілоти Кирило Волегов, Євген Башинський, штурман Сергій Нечаєв мали змогу протестувати цифрову «Мрію» на реалістичність польоту.

Відновлення авіа-легенди було непростим та тривалим процесом над яким працювали кілька кваліфікованих команд з усього світу. Багато годин роботи розробки моделі, запис звуку, детальний дизайн — усе для того, щоб кожен зміг максимально реалістично відчути себе у ролі пілота найбільшого у світі літака, почути звук його двигунів, оглянути кабіну і вантажну рампу. Ми надзвичайно вдячні за рішення компанії Microsoft направити усі кошти від продажу доповнення Mryia add-on в Microsoft Flight Simulator на спеціальний рахунок ДП «Антонов» для відбудови Ан-225″, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого «Антонов» повідомив про укладення ліцензійного договору з Microsoft про право використання марки Ан-225 «Мрія» в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.