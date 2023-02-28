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Ракурс
Под москвой упал беспилотник - росСМИ

Под москвой упал беспилотник — росСМИ (ФОТО)

28 фев 2023, 13:42
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У Підмосков’ї впав безпілотник. Про це заявив російський губернатор Воробйов, пише «Радіо Свобода».





Інцидент нібито стався поблизу села Губастово. Також Воробйов стверджує, що «жертв та руйнувань немає". Раніше у міністерстві оборони росії заявили, що вночі Україна нібито здійснила спробу застосування безпілотників для атаки у Краснодарському краї та Республіці Адигея. Там переконують, що один безпілотник впав у поле, інший — відхилився від напрямку і «не завдав шкоди».

Водночас у соцмережах з’явилися фото пошкодженого російського об'єкта — нафтобази.

Нагадаємо, 1 березня у Санкт-Петербурзі перевірятимуть систему оповіщення населення: увімкнуть сирени. Раніше там закрили 200 кв. км повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки після того, як над містом помітили «непізнаний літаючий об'єкт».

Источник: Ракурс


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