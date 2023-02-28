Крымчане превращают российский Z в желто-голубые песочные часы

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Ракурс

В тимчасово окупованому Криму проукраїнські активісти перетворюють воєнну символіку російських окупантів — літери Z — на жовто-блакитні пісочні годинники.

Безстрокову акцію «Наближається час свободи» запустив кримський осередок потужного Руху спротиву «Жовта стрічка», який діє на тимчасово окупованих територіях України.

Активісти перемальовують символ Z, який росіяни залишають на вулицях окупованих міст та сіл, на синьо-жовті пісочні годинники.

Синьо-жовті пісочні годинники, які почали з’являтись на півострові, це наше попередження окупантам, що часу на те, щоб залишити українські території, в них залишилось небагато, — розповів ініціатор «Жовтої стрічки».

Активісти закликають українців на всіх на тимчасово окупованих територіях України обережно приєднуватися до акції. Всього за кілька днів змінені російські символи Z вже зафіксували в Ялті, Сімферополі, Севастополі, Саках та інші населених пунктах півострова.

Перетворена російська воєнна символіка також з’являється на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, пісочні годинники вже бачили у Новій Каховці, Мелітополі та Бердянську.