Несмотря на шторм, рашисты существенно увеличили корабельную группировку в Черном мореhttps://racurs.ua/n180418-nesmotrya-na-shtorm-rashisty-suschestvenno-uvelichili-korabelnuu-gruppirovku-v-chernom-more.htmlРакурс
Російське корабельне угруповання у Чорному морі суттєво збільшене, попри помірний шторм.
Наразі воно включає 17 кораблів, серед яких п’ять ракетоносіїв, з яких двоє - підводні. Загалом загальний залп цього угруповання може сягнути 32 крилатих ракет «Калібр». Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові, — наголошують в ОК «Південь. — Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено.
Також в ОК «Південь» нагадують про неприпустимість повідомлень щодо переміщень і роботи українських підрозділів, зокрема сил ППО, під час ворожих атак. Також не слід поширювати інформацію про влучання.
А про осіб, які орієнтують ворога, інформуйте компетентні органи, — додають в ОК «Південь».