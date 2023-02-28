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Ракурс
Російські ракети у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, фото: GamerWall.pro

Попри шторм рашисти суттєво збільшили корабельне угрупування у Чорному морі

28 лют 2023, 15:49
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Російське корабельне угруповання у Чорному морі суттєво збільшене, попри помірний шторм.





Наразі воно включає 17 кораблів, серед яких п’ять ракетоносіїв, з яких двоє - підводні. Загалом загальний залп цього угруповання може сягнути 32 крилатих ракет «Калібр». Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові, — наголошують в ОК «Південь. — Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено.

Також в ОК «Південь» нагадують про неприпустимість повідомлень щодо переміщень і роботи українських підрозділів, зокрема сил ППО, під час ворожих атак. Також не слід поширювати інформацію про влучання.

А про осіб, які орієнтують ворога, інформуйте компетентні органи, — додають в ОК «Південь».

Джерело: Ракурс


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