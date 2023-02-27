росія змінила тактику в ракетних обстрілах. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n180371-zminu-taktyky-rosiyi-pry-raketnyh-obstrilah-pomityly-v-gur.html

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Країна-агресор російська федерація змінила тактику при ракетних обстрілах України.

Тактику ворога з двох позицій вже оцінили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Про це представник воєнної розвідки Андрій Черняк заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, росіяни вчаться на своїх помилках і ракети в них теж закінчується. Мова йде не лише про високоточні ракети, а ракетне озброєння загалом.

Агресор має ще тисячі ракет, але витрачає їх набагато більше, ніж може виробити. За місяць російська оборонка здатна виробити не більше 30−40 ракет. На озброєнні у ворога є й старі ракети, але вони або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що за 2022 рік ворог випустив по Україні понад 5 тис. ракет й завдав майже 3,5 тис. авіаударів.

Нагадаємо, в Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ заявили, що проведені дослідження та статистика роботи української системи ППО засвідчили, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора.

Джерело: «РБК-Україна»