Росіяни модернізують крилату ракету Х-101 - представник Генштабу ЗСУ

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Модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань росії.

Про це 16 лютого заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України, полковник Микола Данилюк на брифінгу у Military Media Center.

За словами Данилюка, проведені дослідження та статистика роботи української системи ППО засвідчили, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора.

Масових проривів системи ППО не відбувається. Спроба вдосконалити так зване «високоточне» озброєння провалилася, — сказав полковник Данилюк і додав, що «російські ракети все частіше падають на території самої рф, не долітаючи до України».

За його словами, задум модифікації крилатої ракети Х-101 свідчить про те, що росія не відмовляється від своєї терористичної тактики, а навпаки, прагне завдавати ще більших руйнувань нашим містам і селам.

Саме тому можуть з’явитися інші нові модифікації та технічні рішення, спрямовані на підвищення точності та смертоносності російських ракет, — сказав полковник Микола Данилюк.

Через це, за його словами, Україна потребує подальшої допомоги союзників з метою уникнення нових жертв серед цивільного населення та руйнувань об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що 16 грудня 2022 року під час російського масованого ракетного удару по території України щонайменше одна з крилатих ракет Х-101 впала на території країни-агресора. Крилата ракета авіаційного базування впала у Волгоградській області. Залишки ракети виявили очевидці та зафільмували на відео та фото.