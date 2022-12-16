Бумеранг вдарив по московитах - у росії впала ракета Х-101, яка мала атакувати Україну

Під час масованого ракетного удару по Україні 16 грудня щонайменше одна з крилатих ракет Х-101 впала на території Московії. Крилата ракета авіаційного базування впала у Волгоградській області росії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ — сайт v1.ru. Залишки ракети виявили очевидці та зафільмували на відео та фото.

У соцмережах Волгограда та області поширюють відеоролики з падінням одного чи кількох невідомих об'єктів біля Єланського району. За інформацією екстрених служб регіону, місце падіння вже оточене, туди приїхали співробітники МНС та інших відповідальних служб.

Повідомлення про падіння з неба невідомого об'єкта з’явилося близько 11-ї години ранку за місцевим часом у соцмережах.

Місцеві жителі повідомили, що один або кілька об'єктів звалилися на території Єланського району.

Також у межах своїх населених пунктів вони спостерігали проліт крилатих ракет, якими російські стратегічні бомбардувальники сьогодні вранці атакували Україну.

Очевидці виявили серед дерев та у полі уламки ракети та залишки її обладнання: різні плати і деталі.

Також у кадр потрапила бойова частина ракети, яка не вибухнула. Через характерну форму залишків корпусу «Мілітарний» припускає, що це була крилата ракета Х-101, які росіяни часто застосовують під час масових терористичних обстрілів української критичної інфраструктури та об'єктів енергозабезпечення.

Нагадаємо, що уранці п’ятниці, 16 грудня, з районів Каспійського та Чорного морів росіяни випустили по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, із них — 72 крилатих Х-101, «Калибр», Х-22 та 4 керованих авіаційних ракети Х-59/Х-31П.