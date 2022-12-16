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Бумеранг вдарив по московитах - у росії впала ракета Х-101, яка мала атакувати Україну
Бумеранг вдарив по московитах — у росії впала ракета Х-101, яка мала атакувати Україну (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177879-bumerang-vdaryv-po-moskovytah-u-rosiyi-vpala-raketa-h-101-yaka-mala-atakuvaty-ukrayinu-foto.htmlРакурс
Під час масованого ракетного удару по Україні 16 грудня щонайменше одна з крилатих ракет Х-101 впала на території Московії. Крилата ракета авіаційного базування впала у Волгоградській області росії.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ — сайт v1.ru. Залишки ракети виявили очевидці та зафільмували на відео та фото.
У соцмережах Волгограда та області поширюють відеоролики з падінням одного чи кількох невідомих об'єктів біля Єланського району. За інформацією екстрених служб регіону, місце падіння вже оточене, туди приїхали співробітники МНС та інших відповідальних служб.
Повідомлення про падіння з неба невідомого об'єкта з’явилося близько 11-ї години ранку за місцевим часом у соцмережах.
Місцеві жителі повідомили, що один або кілька об'єктів звалилися на території Єланського району.
Також у межах своїх населених пунктів вони спостерігали проліт крилатих ракет, якими російські стратегічні бомбардувальники сьогодні вранці атакували Україну.
Очевидці виявили серед дерев та у полі уламки ракети та залишки її обладнання: різні плати і деталі.
Також у кадр потрапила бойова частина ракети, яка не вибухнула. Через характерну форму залишків корпусу «Мілітарний» припускає, що це була крилата ракета Х-101, які росіяни часто застосовують під час масових терористичних обстрілів української критичної інфраструктури та об'єктів енергозабезпечення.
Нагадаємо, що уранці п’ятниці, 16 грудня, з районів Каспійського та Чорного морів росіяни випустили по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, із них — 72 крилатих Х-101, «Калибр», Х-22 та 4 керованих авіаційних ракети Х-59/Х-31П.
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