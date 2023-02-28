Украина получит от Германии системы ПВО Skynex, которые могли бы защищать Берлин

Украина получит от Германии системы ПВО Skynex, которые могли бы защищать Берлинhttps://racurs.ua/n180422-ukraina-poluchit-ot-germanii-sistemy-pvo-skynex-kotorye-mogli-by-zaschischat-berlin.htmlРакурс
Німеччина надішле Україні дві системи протиповітряної оборони малого радіусу Skynex виробництва концерну Rheinmetall AG.
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на генерального директора Rheinmetall AG Арміна Паппергера,
За словами Паппергера, виготовлення цих двох систем Skynex було замовлене німецьким урядом за близько 200 млн євро, в Україну вони надійдуть протягом року.
Пан Паппергер, чия компанія є одним з головних постачальників німецьких збройних сил, сказав, що в іншому випадку ці системи були б використані для захисту Берліна, — зазначає видання.
Комплекс Skynex призначений для протиповітряної оборони ближньої дії. Як і раніше поставлений Німеччиною Україні зенітний танк Gepard, ця система збиває ударні безпілотники та крилаті ракети 35-мм боєприпасами. Однією з переваг Skynex є відносна дешевизна боєприпасів.
Джерело: The Wall Street Journal