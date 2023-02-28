Украина получит от Германии системы ПВО Skynex, которые могли бы защищать Берлин

Система ПВО Skynex, фото: «Киев 24»

https://racurs.ua/n180422-ukraina-poluchit-ot-germanii-sistemy-pvo-skynex-kotorye-mogli-by-zaschischat-berlin.html

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Німеччина надішле Україні дві системи протиповітряної оборони малого радіусу Skynex виробництва концерну Rheinmetall AG.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на генерального директора Rheinmetall AG Арміна Паппергера,

За словами Паппергера, виготовлення цих двох систем Skynex було замовлене німецьким урядом за близько 200 млн євро, в Україну вони надійдуть протягом року.

Пан Паппергер, чия компанія є одним з головних постачальників німецьких збройних сил, сказав, що в іншому випадку ці системи були б використані для захисту Берліна, — зазначає видання.

Комплекс Skynex призначений для протиповітряної оборони ближньої дії. Як і раніше поставлений Німеччиною Україні зенітний танк Gepard, ця система збиває ударні безпілотники та крилаті ракети 35-мм боєприпасами. Однією з переваг Skynex є відносна дешевизна боєприпасів.

Джерело: The Wall Street Journal