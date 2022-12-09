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Немецкая компания изготовит для Украины системы ПВО - что известно о Skynex
Немецкая компания изготовит для Украины системы ПВО — что известно о Skynexhttps://racurs.ua/n177637-nemeckaya-kompaniya-izgotovit-dlya-ukrainy-sistemy-pvo-chto-izvestno-o-skynex.htmlРакурс
Німецька компанія Rheinmetall уклала контракт на виготовлення двох систем протиповітряної оборони Skynex вартістю у 182 млн євро.
За даними видання Handelsblatt, ці системи отримає Україна.
Skynex використовує програмовані 35-мм боєприпаси для роботи по безпілотниках або крилатих ракетах.
Handelsblatt пише, що знадобиться ще близько 12 млн євро на вантажівки, які побудує компанія з Дюссельдорфа. Згідно з джерелами, федеральний уряд Німеччини має намір взяти витрати на себе.
ЗРК Skynex призначений для забезпечення протиповітряної оборони ближньої дії. Подібно до зенітних танків Gepard, які Німеччина вже поставила в Україну, система Skynex збиває ударні дрони або крилаті ракети 35-мм боєприпасами.
У порівнянні з іншими системами у Skynex відносно недорогі боєприпаси — збити літак за допомогою цієї системи коштує близько 4 тис. євро.
За даними Handelsblatt, постачання систем заплановано на початок 2024 року.
До Skynex можна під'єднати інше обладнання та системи озброєння, у тому числі радар виявлення Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спарену гармату Oerlikon GDF009 TREO, лазерну гармату Oerlikon та нову ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar).
35-мм гармата Oerlikon Mk3, що використовується в системі ППО Skynex, має ефективну дальність стрільби 4 тис. метрів та скорострільність 1 тис. пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-Band, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі, що робить наведення простим та швидким.
Стеження та ураження повітряного об'єкта виконується автоматично завдяки вбудованим процесором управління вогнем. Системою можна дистанційно керувати з іншого місця.
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