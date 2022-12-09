Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України системи ППО

https://racurs.ua/ua/n177637-nimecka-kompaniya-vygotovyt-dlya-ukrayiny-systemy-ppo-scho-vidomo-pro-skynex.html

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Німецька компанія Rheinmetall уклала контракт на виготовлення двох систем протиповітряної оборони Skynex вартістю у 182 млн євро.

За даними видання Handelsblatt, ці системи отримає Україна.

Skynex використовує програмовані 35-мм боєприпаси для роботи по безпілотниках або крилатих ракетах.

Handelsblatt пише, що знадобиться ще близько 12 млн євро на вантажівки, які побудує компанія з Дюссельдорфа. Згідно з джерелами, федеральний уряд Німеччини має намір взяти витрати на себе.

ЗРК Skynex призначений для забезпечення протиповітряної оборони ближньої дії. Подібно до зенітних танків Gepard, які Німеччина вже поставила в Україну, система Skynex збиває ударні дрони або крилаті ракети 35-мм боєприпасами.

У порівнянні з іншими системами у Skynex відносно недорогі боєприпаси — збити літак за допомогою цієї системи коштує близько 4 тис. євро.

За даними Handelsblatt, постачання систем заплановано на початок 2024 року.