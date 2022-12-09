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Ракурс
Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України системи ППО

Німецька компанія виготовить для України системи ППО — що відомо про Skynex

9 гру 2022, 18:51
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Німецька компанія Rheinmetall уклала контракт на виготовлення двох систем протиповітряної оборони Skynex вартістю у 182 млн євро.





За даними видання Handelsblatt, ці системи отримає Україна.

Skynex використовує програмовані 35-мм боєприпаси для роботи по безпілотниках або крилатих ракетах.

Handelsblatt пише, що знадобиться ще близько 12 млн євро на вантажівки, які побудує компанія з Дюссельдорфа. Згідно з джерелами, федеральний уряд Німеччини має намір взяти витрати на себе.

Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України системи ППО

ЗРК Skynex призначений для забезпечення протиповітряної оборони ближньої дії. Подібно до зенітних танків Gepard, які Німеччина вже поставила в Україну, система Skynex збиває ударні дрони або крилаті ракети 35-мм боєприпасами.

У порівнянні з іншими системами у Skynex відносно недорогі боєприпаси — збити літак за допомогою цієї системи коштує близько 4 тис. євро.

За даними Handelsblatt, постачання систем заплановано на початок 2024 року.

До Skynex можна під'єднати інше обладнання та системи озброєння, у тому числі радар виявлення Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спарену гармату Oerlikon GDF009 TREO, лазерну гармату Oerlikon та нову ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar).

35-мм гармата Oerlikon Mk3, що використовується в системі ППО Skynex, має ефективну дальність стрільби 4 тис. метрів та скорострільність 1 тис. пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-Band, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі, що робить наведення простим та швидким.

Стеження та ураження повітряного об'єкта виконується автоматично завдяки вбудованим процесором управління вогнем. Системою можна дистанційно керувати з іншого місця.

Джерело: Ракурс


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