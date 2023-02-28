В Украине проведут индексацию пенсий, фото: Сосницкая поселковая община

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Ракурс

В Україні з 1 березня розпочнеться індексація пенсій.

Про це сьогодні, 28 лютого, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 млн пенсіонерів, — зазначив Шмигаль. — Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020−2022 роках.

Прем'єр наголосив, що в умовах війни ресурси держави обмежені, а пріоритетом залишається фінансування оборони.

Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе 1,5 тис. грн. Тоді як мінімальне підвищення буде не менше 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. Це справедливий баланс, — зазначив він.

Також уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат:

пенсіонери, старші 80 років, отримуватимуть додатково 570 грн щомісяця;

для пенсіонерів віком 75−80 років доплата складе 456 грн;

для пенсіонерів віком 70−75 щомісячна доплата становитиме 300 грн.

З 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.