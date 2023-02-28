Індексація пенсій розпочнеться з 1 березня — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n180425-indeksaciya-pensiy-rozpochnetsya-z-1-bereznya-shmygal.htmlРакурс
В Україні з 1 березня розпочнеться індексація пенсій.
Про це сьогодні, 28 лютого, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 млн пенсіонерів, — зазначив Шмигаль. — Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020−2022 роках.
Прем'єр наголосив, що в умовах війни ресурси держави обмежені, а пріоритетом залишається фінансування оборони.
Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе 1,5 тис. грн. Тоді як мінімальне підвищення буде не менше 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. Це справедливий баланс, — зазначив він.
Також уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат:
- пенсіонери, старші 80 років, отримуватимуть додатково 570 грн щомісяця;
- для пенсіонерів віком 75−80 років доплата складе 456 грн;
- для пенсіонерів віком 70−75 щомісячна доплата становитиме 300 грн.
З 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.
Влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, — повідомив прем'єр.