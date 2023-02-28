Денис Шмигаль, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n180424-ukrayina-proyshla-nayvajchyy-period-shmygal-pro-energetychnyy-teror-rf.html

Ракурс

Україна витримала російський енергетичний терор. Найважчий період вже позаду.

Про це сьогодні, 28 лютого, під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні останній день цієї зими, до завершення опалювального сезону залишаються півтора місяця, але можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період, витримали російський енергетичний терор та забезпечили тепло в оселях українців, — наголосив Шмигаль.

За його словами, Україна виграла не лише «битву за тепло», а й «битву за світло».