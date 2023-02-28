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По всей вероятности, последствия взрыва на аэродроме в Ейске, фото: социальные сети

Взрывы раздались на военном аэродроме в российском Ейске — СМИ (ФОТО)

28 фев 2023, 22:08
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У росії на військовому аеродромі в Єйську (Краснодарський край рф) сьогодні, 28 лютого, ввечері пролунали вибухи на військовому аеродром.





Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Також з’явилися фото та відео, котрі, ймовірно, показують наслідки вибухів.

У місцевих соцмережах поширюється інформація, що інцидент став наслідком удару безпілотника чи ракети.

Водночас очільник Єйського району Роман Бублик у своєму Telegram-каналі вже заявив, що ці вибухи нібито є наслідком військово-тактичних навчань, котрі мали відбуватися на місцевому полігоні в період з 1 лютого по 31 травня.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Єйську винищувач-бомбардувальник Су-34 упав на дев’ятиповерховий будинок невдовзі після зльоту з місцевого військового аеродрому.

Источник: Ракурс


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