По всей вероятности, последствия взрыва на аэродроме в Ейске, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n180428-vzryvy-razdalis-na-voennom-aerodrome-v-rossiyskom-eyske-smi-foto.html

Ракурс

У росії на військовому аеродромі в Єйську (Краснодарський край рф) сьогодні, 28 лютого, ввечері пролунали вибухи на військовому аеродром.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Також з’явилися фото та відео, котрі, ймовірно, показують наслідки вибухів.

У місцевих соцмережах поширюється інформація, що інцидент став наслідком удару безпілотника чи ракети.

Водночас очільник Єйського району Роман Бублик у своєму Telegram-каналі вже заявив, що ці вибухи нібито є наслідком військово-тактичних навчань, котрі мали відбуватися на місцевому полігоні в період з 1 лютого по 31 травня.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Єйську винищувач-бомбардувальник Су-34 упав на дев’ятиповерховий будинок невдовзі після зльоту з місцевого військового аеродрому.