В Туапсе горела нефтебаза, фото: «Мой Тупсе»

https://racurs.ua/n180420-posledstviya-pojara-na-neftebaze-v-krasnodarskom-krae-rf-pokazali-smi-foto.html

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У місті Туапсе Краснодарського краю рф в ніч на сьогодні, 28 лютого, сталася пожежа на території нафтобази російської держкомпанії «Роснефть».

Російські з посиланням на представників влади згодом заявили, що в районі нафтобази були зафіксовані українські безпілотники, котрі нібито були заглушені силами РЕБ, відхилилися від траєкторії та «не завдали шкоди атакованому об'єкту інфраструктури».

Місцевий Telegram-канал «Мой Тупсе» опублікував фото наслідків пожежі на нафтобазі, які свідчать, що певні будівлі зазнали серйозних пошкоджень.

Водночас слідів розливу нафти чи пошкоджених резервуарів на знімках не помітно.

Сьогодні низці регіонів рф стала серія інцидентів, ймовірно пов’язаних із безпілотниками невідомого походження. Зокрема: