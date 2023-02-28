Нефтезавод горел в Краснодарском крае рф, там слышали взрывы

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Ракурс

Вибухи з подальшою пожежею пролунали на російському нафтозаводі «Роснефти». Інцидент стався вночі у місті Туапсе в Краснодарському краї рф.

Про це повідомляє видання рф «Медуза» та адміністрація Туапсе.

На нафтозаводі Туапсе стався вибух, за ним послідував другий звук вибуху, у близько розташованих будинків вибило вікна, що горить, не зрозуміло, але, схоже, що бочки, — йдеться у повідомленні.

Також у мережі опублікували фотографії пожежі.

Місцева влада в соцмережі підтвердила, що вночі на нафтозаводі була «бавовна», але стверджує, що «приводу для занепокоєння немає". Площа пожежі становить 200 кв. м. Пожежу вдалося ліквідувати о 3.00 ночі.