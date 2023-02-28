Наслідки пожежі на нафтобазі у Краснодарському краї рф показали ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180420-naslidky-pojeji-na-naftobazi-u-krasnodarskomu-krayi-rf-pokazaly-zmi-foto.htmlРакурс
У місті Туапсе Краснодарського краю рф в ніч на сьогодні, 28 лютого, сталася пожежа на території нафтобази російської держкомпанії «Роснефть».
Російські з посиланням на представників влади згодом заявили, що в районі нафтобази були зафіксовані українські безпілотники, котрі нібито були заглушені силами РЕБ, відхилилися від траєкторії та «не завдали шкоди атакованому об'єкту інфраструктури».
Місцевий Telegram-канал «Мой Тупсе» опублікував фото наслідків пожежі на нафтобазі, які свідчать, що певні будівлі зазнали серйозних пошкоджень.
Водночас слідів розливу нафти чи пошкоджених резервуарів на знімках не помітно.
Сьогодні низці регіонів рф стала серія інцидентів, ймовірно пов’язаних із безпілотниками невідомого походження. Зокрема:
- влада Бєлгорода повідомила про падіння уламків трьох безпілотників, котрі завдали певних пошкоджень автівкам та будинкам. Зокрема, стверджується, що один із безпілотників залетів у вікно квартири;
- у республіці Адигея, котра межує Краснодарським краєм, оголосили про падіння «невстановленого літального апарату»;
- над Санкт-Петербургом закривали повітряний простір через невідомий літаючий обʼєкт, місцевий аеропорт Пулково не приймав літаків. Згодом у міноборони рф цей інцидент пояснили «навчанням» сил ППО;
- у Коломенському районі Московської області поряд із об'єктом «Газпрому» впав безпілотник.