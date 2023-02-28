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Ракурс
У Туапсе горіла нафтобаза, фото: «Мой Тупсе»

Наслідки пожежі на нафтобазі у Краснодарському краї рф показали ЗМІ (ФОТО)

28 лют 2023, 17:08
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У місті Туапсе Краснодарського краю рф в ніч на сьогодні, 28 лютого, сталася пожежа на території нафтобази російської держкомпанії «Роснефть».





Російські з посиланням на представників влади згодом заявили, що в районі нафтобази були зафіксовані українські безпілотники, котрі нібито були заглушені силами РЕБ, відхилилися від траєкторії та «не завдали шкоди атакованому об'єкту інфраструктури».

Місцевий Telegram-канал «Мой Тупсе» опублікував фото наслідків пожежі на нафтобазі, які свідчать, що певні будівлі зазнали серйозних пошкоджень.

Водночас слідів розливу нафти чи пошкоджених резервуарів на знімках не помітно.

У Туапсе горіла нафтобаза, фото: «Мой Тупсе»

Сьогодні низці регіонів рф стала серія інцидентів, ймовірно пов’язаних із безпілотниками невідомого походження. Зокрема:

  • влада Бєлгорода повідомила про падіння уламків трьох безпілотників, котрі завдали певних пошкоджень автівкам та будинкам. Зокрема, стверджується, що один із безпілотників залетів у вікно квартири;
  • у республіці Адигея, котра межує Краснодарським краєм, оголосили про падіння «невстановленого літального апарату»;
  • над Санкт-Петербургом закривали повітряний простір через невідомий літаючий обʼєкт, місцевий аеропорт Пулково не приймав літаків. Згодом у міноборони рф цей інцидент пояснили «навчанням» сил ППО;
  • у Коломенському районі Московської області поряд із об'єктом «Газпрому» впав безпілотник.

Джерело: Ракурс


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