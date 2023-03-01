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Ракурс
Оккупанты рф эвакуируют свои семьи из Крыма в россию - Генштаб ВСУ

Оккупанты рф эвакуируют свои семьи из Крыма в россию — Генштаб ВСУ

1 мар 2023, 09:20
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Російські окупанти вивозять свої сім’ї з населеного пункту Перевальне Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму на територію росії.





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 березня.

Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до росії, — вказує Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, захисники України впродовж останньої дня зими відбили понад 85 атак окупаційної армії росії на п’яти напрямках. Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили дев’ять районів зосередження живої сили та місце зосередження озброєння і військової техніки рф, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.

Источник: Ракурс


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