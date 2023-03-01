Под Угледаром россияне проиграли одно из крупнейших танковых сражений войны

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Ракурс

Під Вугледаром росіяни програли одну із найбільших танкових битв за всю війну.

Про це йдеться у репортажі з фронту The New York Times.

Біля Вугледару росія втратила щонайменше 130 танків і БТР, але точна кількість техніки невідома. Це змусило росіян змінити тактику для наступу і вдатися лише до атак піхоти.

Ми вивчали дороги, якими вони їздили, потім ховалися і чекали, щоб стріляти із засідки, — розповідають виданню бійці.

Для того, аби знищити велику кількість танків рф, українські військові замінували поля, але дороги лишили «чистими», аби, наступаючи, росіяни підривалися на техніці при спробі розвороту.

Після цього, підірвані транспортні засоби стають перешкодою і сповільнюють чи взагалі зупиняють рух колони. Тоді українська артилерія відкриває вогонь.

Ми знищили багато російської техніки. Те, що вони зробили не так — це прийшли в Україну, — говорить військовий.

У тривалому бою обидві сторони кинули в бій танки, гуркочучи по ґрунтових дорогах і маневруючи навколо лісових масивів, при цьому росіяни просувалися вперед колонами, а українці маневрували обороною, стріляючи здалеку або зі схованок, коли російські колони заходили до них.

Коли все закінчилося, росія не тільки не змогла захопити Вугледар, але й зробила ту саму помилку, яка коштувала Москві сотень танків на початку війни: наступаючи колони влаштували засідки.