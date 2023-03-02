Военные потери рф в Украине достигли 150 тыс. оккупантов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n180475-voennye-poteri-rf-v-ukraine-prevysili-150-tys-okkupantov.html

Ракурс

Військові втрати росії в Україні вже становлять 150 тис. 605 осіб.

Лише за минулу добу, 1 березня, українські військові знищили 715 російських окупантів. Також було спалено два танки, 20 БТР та БМП, п’ять артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та сім одиниць автомобільної техніки. Також було збито два дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 березня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 150 тис. 605 (+715) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 397 (+2) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 658 (+20) од,

артилерійських систем — 2 тис. 398 (+5) од,

РСЗВ — 480 (+1) од,

засоби ППО — 247 (+0) од,

літаків — 300 (+0) од,

гелікоптерів — 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 58 (+3),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 264 (+7) од,

спеціальна техніка — 230 (+0).

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що під Вугледаром росіяни програли одну із найбільших танкових битв за всю війну. Там росія втратила щонайменше 130 танків і БТР, але точна кількість техніки невідома.