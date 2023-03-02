Британская разведка оценила влияние погоды на оборону Бахмута. Фото:

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Погода впливає на оборону українськими військовими міста Бахмут на Донеччині.

До кінця березня через потепління в цьому районі буде важко використовувати тяжку бронетехніку. Підвищення температури ускладнить пересування пересіченю місцевістю через багнюку, відомої українською мовою як «бездоріжжя». Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 2 березня, який опублікований у Twitter.

Розвідка зазначає, що денна температура ґрунту підвищилася і нині в основному вища 0° за Цельсієм. А нічні заморозки та денні підвищення температури залишаються ймовірними до наступного тижня. А навесні ще тепліші умови призведуть до подальшого погіршення умов пересування пересічною місцевістю.

Британські фахівці вважають, що такі погодні умови додадуть додаткових проблем у наземні операції та ускладнять пересування більш важкої бронетехніки, особливо пересічною місцевістю в районі Бахмута.

Нагадаємо, у Збройних силах України переконували, що оборонці не залишатимуть Бахмут. Однак військові наголосили, що відступ можливий, «якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній ситуації є більшою, ніж необхідність утримувати територію».