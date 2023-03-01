Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В ЗСУ прокоментували чутки про відступ з Бахмута

В ЗСУ прокоментували чутки про відступ з Бахмута (КАРТА, ВІДЕО)

1 бер 2023, 17:48
999

Наразі Збройні сили України не відступатимуть з Бахмута.





Про це спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав у коментарі CNN.

Лише командування бачить, наскільки така потреба є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу ухвалюється відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає, — відповів Череватий на питання CNN.

Він уточнив, що відступ можливий, «якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній ситуації є більшою, ніж необхідність утримувати територію».

Відведення військ відбудеться організовано, без паніки, заявив спікер Східного угруповання ЗСУ.

Череватий повідомив на брифінгу 1 березня, що до штурму Бахмута росія залучила найбільш підготовлені підрозділи «Вагнера». Очолюють їх військові, які мали досвід бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Наразі у зруйнованому Бахмуті, який російська армія штурмує вже 7 місяців, точаться інтенсивні вуличні бої, українські артилеристи захищають підступи до міста. Іноді між противниками відстань скорочується до кількох сотень метрів. Українські військові кажуть, що на низці ділянок вдається відкинути росіян назад.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів