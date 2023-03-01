В ВСУ прокомментировали слухи об отступлении из Бахмута

https://racurs.ua/n180458-v-vsu-prokommentirovali-sluhi-ob-otstuplenii-iz-bahmuta.html

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Наразі Збройні сили України не відступатимуть з Бахмута.

Про це спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав у коментарі CNN.

Лише командування бачить, наскільки така потреба є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу ухвалюється відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає, — відповів Череватий на питання CNN.

Він уточнив, що відступ можливий, «якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній ситуації є більшою, ніж необхідність утримувати територію».

Відведення військ відбудеться організовано, без паніки, заявив спікер Східного угруповання ЗСУ.

Череватий повідомив на брифінгу 1 березня, що до штурму Бахмута росія залучила найбільш підготовлені підрозділи «Вагнера». Очолюють їх військові, які мали досвід бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Наразі у зруйнованому Бахмуті, який російська армія штурмує вже 7 місяців, точаться інтенсивні вуличні бої, українські артилеристи захищають підступи до міста. Іноді між противниками відстань скорочується до кількох сотень метрів. Українські військові кажуть, що на низці ділянок вдається відкинути росіян назад.