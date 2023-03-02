Депутаты госдумы рф предстанут перед судом в Украине. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n180485-desyatki-deputatov-gosdumy-rf-predstanut-pered-ukrainskim-sudom-sbu.html

Ракурс

Депутати державної думи росії, які голосували за визнання так званих ЛНР та ДНР, постануть перед українським судом.

Служба безпеки України передала до суду матеріали стосовно 41 російського депутата. Вони 15 лютого 2022 року підтримали постанову щодо звернення до російського диктатора володимира путіна з проханням визнати «незалежність» окупованих рф районів Донецької та Луганської областей. Про це 2 березня повідомив прес-центр СБУ.

Вже через тиждень фігуранти проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором та терористичними організаціями Донбасу.

Слідчі вже повідомили російським депутатам про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти вже направлено до суду. Цим громадянам рф загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецслужба також опублікувала перелік 41 депутата. Серед них є анатолій вассерман, олександр жуков, анатолій карпов та віктор дзюба.

Нагадаємо, у лютому суд арештував майно та активи дружини Медведчука Оксани Марченко на суму 5,6 млрд грн. Ці об'єкти нерухомості, земельні ділянки, транспорт та активи у 18 компаніях, які використовувались для «підривної діяльності» проти України.