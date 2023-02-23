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Суд арештував майно та активи дружини Медведчука Оксани Марченко на суму 5,6 млрд грн

Суд арештував будинки, землю та авто Оксани Марченко на суму 5,6 млрд грн

23 лют 2023, 15:33
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Суд арештував майно та активи дружини Медведчука Оксани Марченко на суму 5,6 млрд грн.





У СБУ повідомили, що йдеться про об'єкти нерухомості, земельні ділянки, транспорт та активи у 18 компаніях, які використовувались для «підривної діяльності» проти України.

Зокрема, рішення суду стосується пакетів акцій у трьох обленерго, якими кума путіна Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також арештовано дві земельні ділянки, чотири будинки у Києві та Криму, 10 автомобілів та активи у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних підприємствах. Серед них — київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур», які дружина Медведчука використовувала для підривної діяльності проти України.

Раніше слідчі СБУ повідомили Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ.

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру». Його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб.

Джерело: Ракурс


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