Суд арестовал дома, землю и авто Оксаны Марченко на сумму 5,6 млрд грн

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Суд арештував майно та активи дружини Медведчука Оксани Марченко на суму 5,6 млрд грн.

У СБУ повідомили, що йдеться про об'єкти нерухомості, земельні ділянки, транспорт та активи у 18 компаніях, які використовувались для «підривної діяльності» проти України.

Зокрема, рішення суду стосується пакетів акцій у трьох обленерго, якими кума путіна Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також арештовано дві земельні ділянки, чотири будинки у Києві та Криму, 10 автомобілів та активи у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних підприємствах. Серед них — київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур», які дружина Медведчука використовувала для підривної діяльності проти України.

Раніше слідчі СБУ повідомили Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ.

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру». Його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб.