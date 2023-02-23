В ОБСЕ делегат из Латвии отправил российскую делегацию за "российским военным кораблем" (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n180247-v-obse-delegat-iz-latvii-otpravil-delegaciu-rf-za-rossiyskim-voennym-korablem-video.html

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В ОБСЄ латвійський делегат відправив російську делегацію за «російським військовим кораблем».

Латвійський делегат Ріхардс Колс в кінці своєї промови російською мовою сказав всесвітньо відому фразу про російський корабель.

Представник росії відповів, що він знаходиться тут відповідно до свого права, і запропонував незгодним покинути зал «разом зі своїми українськими прапорами».

Деякі політики залишили зал.

Нагадаємо, що українська делегація вимагає виключити рф з ОБСЄ та не бере участі в офіційних заходах. Уранці 23 лютого біля палацу у Відні, де розпочалося дводенне засідання асамблеї ОБСЄ, відбувся пікет.

Народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв: