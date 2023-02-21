Словацкий министр послал Орбана по-русски

https://racurs.ua/n180185-slovackiy-ministr-poslal-orbana-po-russki.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Качер звинуватив угорського прем'єра за те, що той грає на руку президенту Росії Владіміру Путіну.

Міністр аналізував у своєму пості на Фейсбук політику Орбана і наголосив, що Євросоюз єдиний у допомозі Києву, а лише Угорщина тримається осторонь.

Качер зазначив, що позиція прем'єр-міністра Угорщини про те, що «це не наша війна», є морально неприйнятною. Він також розкритикував позицію експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче «путінського миру, як Орбан».

Орбан робить в Угорщині те саме, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer — SD (Роберта Фіцо. — Ред.), — зазначив Качер.

За його словами, Словаччина є частиною розвиненого світу, тому він «не хоче, щоб ми „робили як Орбан“.

Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання», — написав словацький дипломат і додав в кінці посту лайку російською мовою: «Иди на х*й».

Нагадаємо, що у січні Орбан заявив, що мета росії — перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї «як про приз», а Україна, як Афганістан, тепер є «нічийною землею». Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.