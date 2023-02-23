В ОБСЄ делегат з Латвії відправив делегацію рф за «російським військовим кораблем» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180247-v-obsie-delegat-z-latviyi-vidpravyv-rosiysku-delegaciu-za-rosiyskym-viyskovym-korablem-video.htmlРакурс
В ОБСЄ латвійський делегат відправив російську делегацію за «російським військовим кораблем».
Латвійський делегат Ріхардс Колс в кінці своєї промови російською мовою сказав всесвітньо відому фразу про російський корабель.
Представник росії відповів, що він знаходиться тут відповідно до свого права, і запропонував незгодним покинути зал «разом зі своїми українськими прапорами».
Деякі політики залишили зал.
Нагадаємо, що українська делегація вимагає виключити рф з ОБСЄ та не бере участі в офіційних заходах. Уранці 23 лютого біля палацу у Відні, де розпочалося дводенне засідання асамблеї ОБСЄ, відбувся пікет.
Народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв:
Завдяки політичній позиції Президента, подвигам ЗСУ слово України зараз визначне у міжнародних відносинах. Ми кажемо, що маємо реформувати ОБСЄ, або у неї не буде майбутнього. Ми зробимо так, щоб ніколи агресор, окупант, так звана, російська федерація, не могла користуватися цим майданчиком для того, щоб просувати якісь свої інтереси або робити тут пропагандистське шоу.