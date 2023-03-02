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Ракурс
Взрыв прогремел в Подмосковье

Взрыв прогремел в Подмосковье (ВИДЕО)

2 мар 2023, 22:48
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Гучний вибух пролунав у Коломні московської області росії. Місцеві мешканці повідомили про вибух, який стався близько 21.30. Наразі подробиці інциденту невідомі, проте звук вибуху було чутно практично у всіх районах міста.





За попередніми даними вибух стався в одному із сусідніх із Коломною. На місці працюють співробітники російських правоохоронних органів.

Згодом з’явилося відео з камер спостереження, на якому чути звук вибуху.

Источник: Ракурс


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