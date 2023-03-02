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У Підмосков’ї пролунав вибух
У Підмосков’ї пролунав вибух (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180506-u-pidmoskov-yi-prolunav-vybuh-video.htmlРакурс
Гучний вибух пролунав у Коломні московської області росії. Місцеві мешканці повідомили про вибух, який стався близько 21.30. Наразі подробиці інциденту невідомі, проте звук вибуху було чутно практично у всіх районах міста.
За попередніми даними вибух стався в одному із сусідніх із Коломною. На місці працюють співробітники російських правоохоронних органів.
Згодом з’явилося відео з камер спостереження, на якому чути звук вибуху.
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