У Підмосков’ї пролунав вибух

https://racurs.ua/ua/n180506-u-pidmoskov-yi-prolunav-vybuh-video.html

Ракурс

Гучний вибух пролунав у Коломні московської області росії. Місцеві мешканці повідомили про вибух, який стався близько 21.30. Наразі подробиці інциденту невідомі, проте звук вибуху було чутно практично у всіх районах міста.

За попередніми даними вибух стався в одному із сусідніх із Коломною. На місці працюють співробітники російських правоохоронних органів.

Згодом з’явилося відео з камер спостереження, на якому чути звук вибуху.