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Ракурс
У Підмосков’ї пролунав вибух

У Підмосков’ї пролунав вибух (ВІДЕО)

2 бер 2023, 22:48
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Гучний вибух пролунав у Коломні московської області росії. Місцеві мешканці повідомили про вибух, який стався близько 21.30. Наразі подробиці інциденту невідомі, проте звук вибуху було чутно практично у всіх районах міста.





За попередніми даними вибух стався в одному із сусідніх із Коломною. На місці працюють співробітники російських правоохоронних органів.

Згодом з’явилося відео з камер спостереження, на якому чути звук вибуху.

Джерело: Ракурс


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