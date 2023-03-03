ФСБ через сутки опубликовала первые кадры с места якобы «нападения украинских диверсантов» в Брянской области

https://racurs.ua/n180518-fsb-cherez-sutki-opublikovala-pervye-kadry-s-mesta-yakoby-napadeniya-ukrainskih-diversantov.html

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Через добу ФСБ опублікувала змонтоване відео нібито з Брянської області. Влада Московії стверджує, що вчора в регіон проникли українські диверсанти.

Відеоролик ФСБ змонтований — він складається з кількох фрагментів, а також фото. На першому фрагменті відео показаний автомобіль зі слідами куль, вибитим склом і тілом чоловіка.

На другому фрагменті відео — інша машина, без сильних зовнішніх пошкоджень, також із тілом чоловіка в салоні.

Крім того, на відео є кілька фотографій з мінами та гільзами, вони лежать просто на землі.

Напередодні російська влада стверджувала, що до Брянської області проникли українські диверсанти. Глава регіону Олександр Богомаз повідомляв, що диверсанти обстріляли автомобіль, що рухався, внаслідок чого один житель загинув, а десятирічна дитина — поранена. Пізніше він написав, що «кількість загиблих мирних жителів збільшилася до двох людей».

Президент рф володимир путін також говорив учора про одну постраждалу машину. За його словами, ті, хто проник у Брянську область, нібито «відкрили вогонь по цивільних особах»:

Бачили, що це цивільна машина, бачили, що там цивільні особи і діти, «Нива» звичайна — відкрили вогонь по них.

Також вчора в інтернеті з’явився відеоролик, у якому відповідальність за рейд бере на себе «Русский добровольческий корпус».