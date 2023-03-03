5,7 тыс. солнечных панелей передаст Украине Евросоюз

Украина получит от Евросоюза 5,7 тыс. солнечных панелей, фото: Enel Green Power

https://racurs.ua/n180536-5-7-tys-solnechnyh-paneley-peredast-ukraine-evrosouz.html

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Україна найближчим часом отримає від Євросоюзу першу партію з 5,7 тис. сонячних панелей для забезпечення електроенергією критичної інфраструктури на тлі російських ракетних атак.

Президент Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн повідомила про це у відеозверненні, опублікованому сьогодні, 3 березня, на її сторінці у Твіттері.

Я обіцяла співпрацювати з Україною у сфері відновлюваних джерел енергії, важливих для її енергетичної безпеки, — зазначила фон Дер Ляєн. — Тепер ми виконуємо: перша партія з 5700 сонячних панелей буде відправлена в Україну найближчим часом.

На сайті Єврокомісії зазначається, що передати Україні 5,7 тис. сонячних фотоелектричних панелей потужністю 350 Вт кожна зобов’язалася італійська енергетична компанія ENEL.

Загальна потужність цих панелей становитиме 2 МВт, вони покриють до 11,4 тис. кв. м дахів різних громадських будівель в Україні. Поставка запланована на літо 2023 року.