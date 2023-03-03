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Ракурс
Україна отримає від Євросоюзу 5,7 тис. сонячних панелей, фото: Enel Green Power

5,7 тис. сонячних панелей передасть Україні Євросоюз

3 бер 2023, 19:45
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Україна найближчим часом отримає від Євросоюзу першу партію з 5,7 тис. сонячних панелей для забезпечення електроенергією критичної інфраструктури на тлі російських ракетних атак.





Президент Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн повідомила про це у відеозверненні, опублікованому сьогодні, 3 березня, на її сторінці у Твіттері.

Я обіцяла співпрацювати з Україною у сфері відновлюваних джерел енергії, важливих для її енергетичної безпеки, — зазначила фон Дер Ляєн. — Тепер ми виконуємо: перша партія з 5700 сонячних панелей буде відправлена в Україну найближчим часом.

На сайті Єврокомісії зазначається, що передати Україні 5,7 тис. сонячних фотоелектричних панелей потужністю 350 Вт кожна зобов’язалася італійська енергетична компанія ENEL.

Загальна потужність цих панелей становитиме 2 МВт, вони покриють до 11,4 тис. кв. м дахів різних громадських будівель в Україні. Поставка запланована на літо 2023 року.

Ці сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії (Італія — ред.), за підтримки Європейського інноваційного фонду. Вони забезпечуватимуть електроенергією школи, лікарні та пожежні частини, — зазначила фон Дер Ляєн. —  Я переконана, що інші європейські компанії, а також держави-члени ЄС надихнуться цим першим кроком, щоб Україна могла покладатися на чисту електроенергію, вироблену вдома.

Джерело: Ракурс


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