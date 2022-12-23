В Україні запроваджують «зелену» енергетику

https://racurs.ua/ua/n178118-zelena-energetyka-ta-minielektrostanciyi-dopomagaut-vyhodyty-z-blekautu-shmygal.html

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В Україні вистачає усього, щоб вийти з можливого блекауту.

Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, в Україні достатньо диверсифікована система генерації, якої є щонайменше шість видів:

атомна енергетика;

теплова вугільна енергетика;

гідрогенерація;

малі ГЕС;

малі ТЕЦ, основним завданням яких є виробництво тепла, але вони також можуть виробляти електроенергію.

Є відновлювальні джерела енергії: вітер, сонце, інші альтернативні джерела. При блекауті вони можуть працювати в «острівцях», і ми з окремих острівців забираємо електроенергію і починаємо «в'язати» в єдину систему, — зазначив прем'єр.

Також одним зі шляхів виходу з блекауту є використання газотурбінних та газопоршневих мініелектростанцій, котрі вже встановлюють в Україні, зазначає Шмигаль.

Хоч виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко піднімаються — до трьох хвилин, — наголошує прем'єр. — Для порівняння атомний блок розганяється три доби, а гаситься півтора місяці. Тепловий блок з холодного стану піднімається від 8 до 12 годин, з гарячого стану від 30 хв до 1,5 години.

Такі електростанції мають невеликі блоки, в середньому 50 МВт.

Але якщо їх ставити 20 шт в ряд, виходить 1 тис. МВт — це атомний блок. Вони, як правило, не потребують особливого людського втручання і обслуговування, це величезний плюс, — зазначає прем'єр.

За словами прем'єра, такі електростанції, зокрема, можуть допомагати «прикурювати» енергоблоки АЕС, яким для старту роботи потрібно 100−150 МВт.

Шмигаль зазначив, що вихід з «найбільш складного випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито», за розрахунками енергетиків, займе від семи до 10 днів.

Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей, — наголошує прем'єр.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»