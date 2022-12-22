Генерації достатньо, не вистачає справних мереж - Енергетики про відключення світла

https://racurs.ua/ua/n178067-generaciyi-dostatno-ne-vystachaie-spravnyh-merej-energetyky-pro-vidkluchennya-svitla.html

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Станом на 22 грудня, коли в Укарїні відзначають День енергетика — ситуація в українській енергосистемі складна. Існує значний дефіцит потужності.

Найскладніша ситуація в Києві, центральному та прифронтових регіонах. До мережі під'єднали ще один з блоків АЕС, які перебувають на підконтрольній території, повідомили в Укренерго.

У Києві досі діють аварійні відключення світла, ситуація з енергопостачанням залишається складною через зруйновані мережі та вузли. Енергетики та комунальники працюють над ліквідацією пошкоджень цілодобово, повідомили в КМВА.

Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати"

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Україна, зокрема і Київ, зможе повернутися до планових графіків відключень за тиждень-півтора. А поки, за його словами, «наявність електрики протягом 4−6 годин у будинку буде доброю новиною».

«Енергоатом» знову запустив в роботу атомний реактор, який виводили в ремонт 18 грудня. Він вже почав набирати потужність.