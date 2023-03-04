Количество военных рф в беларуси назвали в ГПСУ. Фото:

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Кількість російських військових на території Білорусі постійно змінюється.

Війська російської федерації в цій країні налічують не більше 9−10 тис. солдатів та офіцерів. Після того, як ці підрозділи виведуть з білорусі, їх з високою ймовірністю замінять інші угруповання. Вони проходитимуть навчання на території рф. Про це 4 березня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, частина російських військових після підготовки починає вже переміщуватися на територію країни-агресора. Далі їх перекидають на схід України, де вони поповнюють окупаційні підрозділи.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що білоруські військові намагаються утриматися від участі у війні проти України на боці країни-агресора російської федерації. Однак у ГУР відзначили, що білоруси будуть змушені підкоритися наказам диктатора олександра лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.