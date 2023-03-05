Десантники с помощью БПЛА уничтожили вражеское подразделение. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n180582-desantniki-s-pomoschu-udarnyh-dronov-unichtojili-vrajeskoe-podrazdelenie-video.html

Ракурс

Українські десантники майстерно нищать російських ворогів з початку повномасштабного вторгнення.

За допомогою ударного дрона бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва ліквідували піхоту, а бронетехніку російських окупантів перетворили на металобрухт. Спочатку ворогів виявила аеророзвідка, а потім БПЛА скинули на них боєприпаси. Про це 5 березня повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За словами одного з розвідників, десантники працюють за іншою схемою, якщо потрібно знищити вже пошкоджену ворожу техніку. Саме для цього застосовують БПЛА. Це військові роблять для того, щоб ворог не зміг евакуювати цю техніку, відремонтувати її та не повернути у стрій.

А міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram, що українські війська на Запорізькому напрямку знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Нагадаємо, військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ оприлюднили в мережі відео, як майстерно вдарили по позиціях російських загарбників.