В Польше злоумышленник сжег медицинские авто, предназначенные для помощи Украине, фото - TVN

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У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у навмисному підпалі машин швидкої допомоги, призначених для України.

Інцидент стався в п’ятницю ввечері на автостоянці муніципальної адміністрації міста Радлув у Малопольському воєводстві, пише телеканал TVN.

Одна машина «швидкої» згоріла дотла. Постраждала також друга машина швидкої допомоги, припаркована неподалік, і два інших автомобілі. Вночі затримали 35-річного підозрюваного.

Дві згадані машини швидкої допомоги і ще два авто мали виїхати в суботу вранці в складі гуманітарного конвою з 10 машин в Україну, організованого фондом «Сила майбутнього».

Після пожежі колона скоротилася до чотирьох машин швидкої допомоги і двох пікапів й уже поїхала.

За даними поліції, причиною пожежі став підпал. У організації пожежі підозрюють 35-річного мешканця Радлува. Чоловіка доставили в прокуратуру в неділю, йому пред’явили чотири звинувачення — підпал карети швидкої допомоги й тим самим пошкодження ще трьох транспортних засобів. Він не вперше палить авто та інше майно в окрузі.

Після пожежі малопольський воєвода Лукаш Кміта звернувся до лікарень у Малопольщі з проханням надати швидку допомогу замість згорілої машини швидкої допомоги. Керівництво Підхалянської спеціалізованої лікарні в Новому Таргу відповіло на звернення.

Усі сілезькі лікарні вже приєдналися до кампанії допомоги Україні. Лікарі передали Україні перев’язувальний матеріал, системи для переливання крові, рентген та ЕКГ, а також обладнання для карет швидкої допомоги. Допомога надійде до лікарень Сумської та Харківської областей.