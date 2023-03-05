После диверсии в Мачулищах в беларуси начались рейды и обыски

Після диверсії на аеродромі в Мачулищах по всій країні проходять рейди та обшуки.

Про це виданню Nasha Niva повідомляють люди з різних областей.

Силовики приходять з обшуками до різних людей за підозри на причетність до атаки на російський літак-розвідник А-50 на аеродромі Мачулищі 26 лютого.

Здається, діють методом «пальцем у небо». Ходять до тих, хто має дрони, легкомоторники, ходять по людях, які живуть поруч із Мачулищами, — написав виданню чоловік з білорусі.

За інформацією правозахисного центру «Весна», у суботу та неділю співробітники КДБ влаштовують облави та хапуни у Мінському районі. Повідомляється, що беруть усіх, хто переслідувався за адміністративними політичними статтями з 2020 до 2023 року. Людей після обшуків везуть до СІЗО КДБ. Правозахисникам відомо щонайменше про десяток таких випадків.

Відомо також, що всіх, хто виїжджає з білорусі за кордон, посилено перевіряють та навіть допитують. Те саме відбувається і на кордоні білорусі та росії.

Нагадаємо, що ініціатива силовиків проти диктатури «Байпол» 26 лютого повідомила, що на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом вранці того ж дня пролунали два вибухи, якими було пошкоджено російський літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50.

«Байпол» повідомив, що диверсію здійснили учасники плану «Перамога» і що вибухи пошкодили передню та центральну частини літака. Пізніше з’явилися відео, як безпілотники підпільників підлітають і сідають на кабіну та радар літака.